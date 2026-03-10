Denizli 5.1’le sallandı

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Denizli’nin Buldan ilçesi olan

5.1 büyüklüğünde deprem

oldu. Sarsıntı, Denizli kent merkezi ve diğer ilçelerle, çevre illerden de hissedildi. Korkuya neden olan deprem hasara yol açmadı. Bazı ev ve binaların duvarlarında hasar oluştu. Saat 20.02’de de 4.1 büyüklüğünde artçı deprem oldu.

HASAN SÖZBİLİR: ARTÇILAR ÜRETEBİLİR

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Geçmişte yıkıcı depremler üretmiş bir fay. İşte günümüzde de bu şekilde 4, 5 ve 6’ya varan depremler üretiyor. Bu fay 50 kilometre uzunluğunda bir fay aslında ama 5 farklı parçadan oluşuyor. Her parça kendi içinde işte 6- 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli sunuyor. Şu anki 5.1’lik deprem, hemen onun kuzeybatı ucundaki kısımdaki Buldan’a yakın bir parçada gerçekleşti. Buradaki parçalar, dikkat ederseniz çok kısa nitelikli parçalar. Belli ölçeklerde bu büyüklükteki deprem üretme potansiyeli olan parçalar. Baktığımızda burada şu an artçı depremlerin geliştiğini görüyoruz. 5.1 büyüklüğünde bir deprem 4’e varan artçılar üretebilir. Bunlar tabii 1-2 hafta sürebilir. Bölgedeki fay parçanın fazlalığını gördüğümüzde bunlar birbirini tetikleyebilir. Belli bir süre deprem fırtınasına dönüşebilir. Dolayısıyla bu bölgede bu günlerde bu depremleri bekleyebiliriz. Halkın panik yapacağı bir durum yok. Bu bölgede çok fazla fay parçası olduğu için bu büyük depremler burada beklenebilir” diye konuştu.

NACİ GÖRÜR: SIĞ BİR DEPREM

Prof. Dr. Naci Görür de depremle ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda “Yenicekent-Buldan/Denizli’de deprem oldu. 5.1 büyüklükte ve sığ bir deprem. Pamukkale Fay Zonu’nda. Oldukça hareketli bir bölge. Burası K-G gerilim altında” yorumunda bulundu.