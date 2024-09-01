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Denizlerimizi korumamız gerekiyor

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Yenikapı
Denizlerimizi korumamız gerekiyor
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Yenikapı’da düzenlenen 2024-2025 Yılı Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı’na katıldı.

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Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Sürdürülebilir balıkçılık için bereketli denizlerimizi korumamız gerekiyor. Maalesef bu konuda çok ciddi eksiklerimiz bulunuyor. Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi’ndeki sahneleri hep beraber gördük. 3 sene önce Haliç’te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını çok iyi hatırlıyoruz. İhmalkarlığın, umursamazlığın bedelini sadece denizlerimiz, sadece balıkçılarımız değil, milletçe hepimiz ödüyoruz. Siz balıkçı kardeşlerimizden daha fazla hassasiyet bekliyorum.

◊ Sektörümüzün gelişmesi için reel rakamlarla 23 milyar lira ÖTV indirimli yakıt desteği, 16 milyar lira yetiştiricilik desteği, 561 milyon lira küçük ölçekli balıkçılık desteği ile toplam 45 milyar lira doğrudan nakdi destek sağladık.

◊ Balıkçılarımızın avlanma hakkı elde edebilmesi amacıyla her yıl yeni ülkelerle balıkçılık anlaşmalarına imza atıyoruz. Başta Afrika ülkeleri olmak üzere geçen yıl 10 olan anlaşma sağladığımız ülke sayısını bu yıl 15’e çıkardık. 12 ülkeyle de son aşamaya gelindi.

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◊ Balıkçılık ve su ürünleri konusunda çalışmalar yapmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da bir yandan çalışmalarını sürdürüyor. Denizlerimizin korunmasına herkesten evvel balıkçı kardeşlerimizin öncülük etmesini bekliyoruz.” 

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Yenikapı

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