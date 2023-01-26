Denizleri ekranda aşıyorlar

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Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Beşiktaş’ta İstanbul Boğazı kıyısında hem okullarının konumu hem de teknolojik imkânlar sayesinde çok yönlü uygulamalı eğitim alabiliyor. Simülatörle öğrenciler okuldan ayrılmadan yüzde 95 oranındaki bir gerçeklikle gemi kaptanı olarak görev yapmayı deneyimliyor. Güverte işletme bölümü öğretmeni ve simülatör şefi Turgay Çalışan, okulda iki ayrı köprü üstü simülatörü olduğunu ve bunların iki ayrı gemi olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

Eski bir uzak yol kaptanı olan Çalışkan, simülatörün öğrencilerin meslek hayatına büyük katkı sağlayacağını belirterek yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

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5 FARKLI LOKASYON

“Simülatörde 5 farklı lokasyon var. Bunlar İstanbul ve Çanakkale Boğazı, Hong Kong, Dover Boğazı, Açık Deniz.

Önce bölgeyi, ardından eğitime uygun gemileri seçiyoruz. Sonrasında bir trafik oluşturuyoruz. Ayrıca hava şartlarını da belirleyebiliyoruz. Yağışlı, fırtınalı, karlı, güneşli gibi birçok seçeneğimiz olabiliyor. Geminin seyahat edeceği zamanı da gündüz ya da gece olarak seçebiliyoruz.

4 EKRANDA 30 CİHAZ

Uygulama sırasında öğrencilerin yönettiği geminin tüm hareketlerini anlık görebiliyoruz. Ayrıca gemi trafiğini de ayarladığımız için yanlarından geçen, karşılarına çıkan gemileri de koordine ediyoruz. Simülatörde, balıkçı, tanker, yük, yolcu gemisi gibi seçenekler mevcut. 4 farklı ekran var ama içinde neredeyse 30 tane cihazın özelliği yer alıyor. Mesela haberleşme konsolumuzda gemilerde kullanılan birçok farklı modeldeki iletişim cihazı bulunuyor. Bir diğer ekranımızın içindeyse 3 farklı radar türü yer alıyor. Ayrıca haritaların olduğu başka bir cihazımız ve bir de ana konsolumuz var.”

GERÇEK GEMİDENEYİMİ

simülatör şefi Turgay Çalışan, uygulamanın yüzde 95 oranında gerçek gemi deneyimi yaşattığını söylüyor: “Öğrenciler gerçek bir gemiye çıktıklarında o gemide bulunan tüm cihazları deneyimlemiş oluyor. Burada işitsel olarak da tıpkı gerçek bir gemide gibi hissediyorlar. Dalga sesleri ya da diğer cihazların sesleri de duyuluyor. Ayrıca herhangi bir çarpışma, geminin karaya oturması gibi durumlar da hem görsel hem de işitsel olarak deneyimlenebiliyor. Bu simülatörün en önemli özelliklerinden biri, öğrencilerin başlarına gelebilecek aksaklıklarda ne yapabileceğini de öğrenebilmeleri.”

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KİMİ ÇARKÇIBAŞI OLMAK İSTİYOR KİMİ KAPTAN

Öğrenciler okullarından çok memnun. Bazılarının hayali uzak yol kaptanı olmak, bazıları ise işin teknik kısmını hedefliyor. “Atölyelerimizde gemi makinelerimiz var, simülatörümüz var. Bunların bize katkısı büyük. Gerçekten çok zor bir meslek ama bu zorlukları henüz lisedeyken görüyor, deneyimliyor ve mesleğe hazırlanıyoruz” diyorlar.