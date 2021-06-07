Denizlerde seferberlik

Özellikle Marmara Denizi’ni saran müsilaj (deniz salyası) tehlikesi büyük bir çevre alarmına neden olurken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün alınacak önlemleri açıkladı. Kurum ayrıca yarın büyük bir katılımla Türkiye’nin en büyük deniz temizliğinin yapılacağını söyledi.

ODTÜ araştırma gemisi ‘Bilim-2’deki müsilajla mücadele çalışmalarını inceleyen Bakan Kurum, daha sonra Marmara Belediyeler Birliği’nce Kocaeli’de düzenlenen Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Bakan Kurum, basına kapalı yapılan toplantının ardından müsilajla mücadele kapsamında ‘Marmara Denizi Eylem Planı’nı kamuoyuyla paylaştı.

Kurum, eylem planının, Marmara Denizi’nin her türlü kirlilikten ve özellikle deniz salyası sorunundan kurtulmasına katkı sağlayacağını söyledi.

SALGIN, DEPREM VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Ortak bir iradeyle İstanbul Boğazı’nı, Marmara Denizi’ni kirliliğe, kaderine terk etmeyeceklerini ifade eden Kurum, “El birliğiyle gözbebeğimiz Marmara’yı kurtaracağız, dedik. Bugün şehirlerimizi, insanımızı etkileyen üç önemli meselemiz var. Bunlar; salgın, deprem ve iklim değişikliği. 2020 yılı bu üç meselenin neden olduğu sonuçlarla mücadele içinde geçti. Bugün konuştuğumuz müsilaj probleminin ana nedeni olan iklim değişikliğiyle mücadelenin yolu ve çözümü; çevre yatırımlarından, yeşil yatırımlardan geçmektedir. Bugün Bakanlık olarak; yerel yönetimlerimizle birlikte binlerce çevre projesi yürütüyoruz” diye konuştu.

YAYGIN BİR KİRLİLİK

Bakan Kurum, şöyle devam etti: “300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi’nde 91 noktada, karada da tüm atıksu arıtma ve katı atık tesislerinde, kirlilik kaynaklarında denetimlerimizi yaptık. Marmara Bölgesi’nde kirliliğin azaltılması için Koordinasyon Kurulu oluşturacağız. Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde oluşturulacak Bilim ve Teknik Kurulu da kirliliği takip edecek. Marmara Denizi’nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına bu çalışmayı sunacağız ve 2021 yılı sonunda 11 bin 350 kilometrekarelik yüzey alanına sahip olan Marmara Denizi’ni koruma altına almış olacağız.”









100 NOKTADAN ÖRNEK ALINDI

Bakan Kurum, aldıkları örnekleri Çevre Laboratuvarı’nda incelediklerini, ODTÜ Bilim gemisiyle suyun altında ve üstünde 100 farklı noktadan numuneler aldıklarını, 700’ü aşkın bilim insanı dahil son yılların en geniş katılımlı çalıştayını yaptıklarını aktardı.

MARMARA'NIN DİJİTAL İKİZİ

* Bakan Murat Kurum’un açıkladığı 22 maddelik önlem planında öne çıkan bazıları şöyle:

* Acil müdahale kapsamında 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi’ndeki müsilajın temizlenmesine yönelik çalışmalar başlatılacak.

* Marmara Denizi’nin hemen hemen her noktasında deniz yüzeyi temizleme araçlarımızla teknelerimizle temizlik çalışmalarını, bir seferberlik anlayışıyla başlattık. 8 Haziran Salı günü de tüm kurumlarımızla belediyelerimizle doğa severlerimizle sporcularımız, sanatçılarımız, tüm vatandaşlarımızla birlikte, bir seferberlik anlayışıyla Türkiye’nin en büyük deniz temizliğini yapacağız.

* Bölgedeki mevcut atık su arıtma tesisleri ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek. Deşarj standartları 3 ay içerisinde güncellenecek.

* Organize sanayi bölgelerine arıtma tesislerini nasıl yapacaklarına dair standartları vereceğiz ve takip edeceğiz. Gereğini yerine getirmeyenlere her türlü cezai işlemi ve hatta kapatma cezasını tavizsiz bir şekilde uygulayacağız.

* Atık su arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek.

* Marmara Denizi'ndeki 91 izleme noktası 150'ye çıkarılacak.

* Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimler, uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak arttırılacak.

* 3 boyutlu modellemeyle meteoroloji, kirlilik gibi çok sayıda veriyi içeren, Marmara Denizi'nin dijital ikizini oluşturacağız.

* Gemilerin Marmara’ya atık sularının boşaltılmasının önlenmesine yönelik düzenleme 3 ay içinde yapılacak.

* Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı azaltılacak. Organik temizlik ürünleri teşvik edilecek.

SALYA İÇİN MECLİS'TE KOMİSYON

Marmara Denizi’ndeki müsilaj (deniz salyası) tehdidi çarpıcı fotoğraflar eşliğinde Türkiye’nin gündemine yerleşti. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis’te bu hafta ‘Marmara Denizi’ndeki Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu’ kurulmasına dair hazırlanan önergeyi görüşmeyi planladıklarını belirtti. Turan, “İçinde bulunduğumuz ‘Çevre Koruma Haftası’nda denizlerdeki kirliliğin önüne geçilmesi adına böyle bir adımın atılması son derece kıymetli. ‘Mavi Vatanımız olan denizlerimizi, doğayı korumak, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak öncelikli hedeflerimiz” dedi.

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