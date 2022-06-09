Denizlerde 'rip akıntısı' uyarısı

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Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar sahillere akın etti. Her yıl çok sayıda boğulma vakalarının yaşandığı denizlerde, ‘rip akıntısı’ konusunda vatandaşları uyaran yüzme milli antrenörü ve altın cankurtaran Murat Şaydak, akıntının boğulma vakalarında etkin rol oynadığını belirtti. Dalgaların sahile doğru vurup tekrardan döndüğünde suyun yüzeyinde oluşan bir akıntının ‘rip akıntısı’ olduğunu söyleyen Şaydak, "Rip akıntısı ile karşılaşan kişilerin, akıntıya karşı kesinlikle yüzmemesi, paniklememesi gerekir. Sahile paralel şekilde yüzmesi gerekmektedir veya eğer ki akıntı çok kuvvetli ise akıntıya karşı mücadele etmeden kendini bırakması gerekir, zaten belli bir süre sonrasında o akıntı kişiyi bırakacaktır ve kişi de yavaş yavaş kıyıya paralel bir şekilde yüzüp rip akıntısından çıkabilir. Rip akıntılarının olduğu bölgelerde cankurtaranların bulunması gerekiyor. İnsanların genellikle plaj olan yerlerde halkın çoğunlukta olduğu yerlerde denize girmesi gerekir, insanların olmadığı yerlerde denize girip bu durumdan karşılaşmamak için kesinlikle denize girmeyin" dedi.

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Deniz dışında, durgun suya da serinlemek için girildiğini belirten Şaydak, "Sahillerin dışında göletler, baraj, oluşan su birikintilerinde yüzmek isteyen insanlar için yine çok büyük tehlikeler var. Bu tehlikeler su kenarında, durgun sularda göletlerde veya barajlarda kıyılar balçık olabilir, bataklık olabilir veya su yosunları, su saçakları dediğimiz bitkiler olabilir. Bunlar insanlar için tehlike arz etmektedir. Uyarı levhalarını dikkate almamız gerekir. Özellikle cankurtaran olan plajları tercih etmelidir" diye konuştu.Yüzme bilmeyen vatandaşların, başka bir kişinin boğulma vakası ile karşılaştığında bilinçsiz hareket etmemesi gerektiğini de anlatan Şaydak, sözlerini şöyle tamamladı:“Eğer ki, boğulan bir kişiye karşı müdahale etme, onu kurtarma eğitimi almamışsak kesinlikle boğulan kişiye karşı müdahale etmeyeceğiz. Hemen bir cankurtaran varsa ona haber vereceğiz. Cankurtaran yoksa hemen 112'yi arayıp durumu bildirmemiz lazım. O yüzden bir eğitim almamışsak, bu konuyla ilgili eğitimimiz bilgimiz yoksa asla boğulan bir kişiye karşı müdahale etmeyeceğiz."