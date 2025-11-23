Denizlerde hamsi bereketi! Fiyatı düştü, vatandaştan yoğun ilgi

Haberin Devamı

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonun ilk haftalarından itibaren ağlara en çok takılan istavrit yerini hamsiye bırakırken, başta mezgit olmak üzere somon, levrek, çupra, barbun ve az avlanan palamut da tezgahları süsleyen diğer balıklar arasına girdi. Trabzon Balıkçılar Hali’nde hamsinin kilosu 50, istavritin 100, mezgidin 150, levrek 450, somon 250, zargana 350 liradan satışa sunulurken az avlanan palamudun fiyatı ise 150-200 lira arasında değişiyor.

‘VATANDAŞ BU SENE HAMSİYE DOYDU’

Vatandaşlar, tercihlerini en çok hamsiden yana kullanıyor. Balıkçı Mehmet Örseloğlu, hamsinin ilk tercih olduğunu belirterek, "Sezonun başından beri bol bol hamsi çıkıyor. Hamsi bol ama yanında diğer balık çeşitlerimiz de var. İstavritin kilosu 100, zargana 350, mezgit 300 ile 500 lira arası değişiyor. Kafes balıklarımız da var. Şu anda yoğunluk hamside. 1 aydır 50 ile 75 lira arasında satıyoruz. Vatandaşa göre de uygun. Palamut olmayınca hamsi bol olur. Bu sene hamsi bol. Geçen sene de palamut boldu. Bu sene hamsiyle devam ediyor. Erken başladı güzel de geçiyor. Karadeniz hamsisi ekimin ortasından sonra çıkar. Sezonun başında gelmeye başladı her zaman rastlanan bir şey değil. Bu sene vatandaş hamsiye doydu" dedi.

‘PALAMUT SEZONU BİTTİ’

Balıkçı Emin Avcı, palamut sezonunun sona erdiğini ifade ederek, “Sezon bol hamsiyle başladı öyle de devam ediyor. Diğer balık çeşitleri de geliyor. Genelde hamsi satıyoruz. Palamut olmadı bu sene. Hamsi ve istavrit bol oldu. Vatandaşlar da memnun. Balık fiyatları ucuz. Palamut sezonu da bitti zaten” ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Ahmet Adanur da “Hamsi bu sene çok güzel ama alıp ayırmakla uğraşıyorum. Bu sene bol ve bereketli. Bu sene çok hamsi yedik daha çok da yeriz. Mezgit ya da somonu da alıp yiyorum. 50 lira verip aldığım hamsiyi bir öğün yiyorum” diye konuştu.