Denizlerde 100. yıl coşkusu

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Gemi, tekne ve botların gösteriler sunduğu, su sporları gösterilerinin yapıldığı etkinliklerde yağlı direkten bayrak alma yarışmaları gerçekleştirildi. Vatandaşlar da özel tekneleriyle kutlamalara katıldı. Türk bayraklarının açıldığı törenlerde deniz şehitleri anısına mavi sulara çelenk bırakıldı.

ERDOĞAN’DAN KABOTAJ KUTLAMASI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.