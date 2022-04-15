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Denizlerde av yasağı ne zaman başlıyor? İşte son gelişmeler

#Deniz#Av#Yasak
Denizlerde av yasağı ne zaman başlıyor İşte son gelişmeler

Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘2021-2022 balıkçılık av sezonu yasağı’nın tüm denizlerde başlayacağı tarihi belirlemişti. Pek çok vatandaş ve denizcilik işi ile uğraşan kişi tarih bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, denizlerde av yasağı ne zaman başlıyor?

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Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘2021-2022 balıkçılık av sezonu yasağı’nın tüm denizlerde bugün (cuma) başladığını duyurdu.

Bakanlıktan dün yapılan yazılı açıklamaya göre, ‘2021-2022 Balıkçılık av sezonu yasağı’ endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için (gırgır ve trol av araçları ile yapılan avcılık) tüm denizlerde bugün başladı. Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yeni balıkçılık av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Balıkçılar, Akdeniz’de ise 15 Eylül 2022’de ağlarını atacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar bu yasaktan muaf olup, yılın 12 ayı avcılık yapmaya devam edebilecek.

Yasadışı avcılığın önlenmesi kapsamında gerekli denetimleri de yapan bakanlık, 2021 yılında toplam 193 bin 608 denetim gerçekleştirdi, kaçak avcılıkla elde edilen 1061 ton su ürününe el konuldu, 6 bin 798 kişi ve işyerine 27 milyon 597 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca kurallara uygun avlanmayan 152 gemiye el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi. Bugünden itibaren yaklaşık 4.5 aylık dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılar, bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla karasuları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabilecek.

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#Deniz#Av#Yasak

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