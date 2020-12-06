‘Deniz’le Mahir’in kulaklarını çektim’

140journos adlı sosyal medya yayıncısı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in hayatını ele alan, ‘Kısmen iktidar’ adında bir belgesel hazırladı. 26 dakikalık belgeselde Perinçek’in siyasi geçmişi işlendi. Siyasi hayatının nasıl başladığını anlatan Perinçek, idam edilen dönemin devrimci lideri Deniz Gezmiş ile çatışmada öldürülen THKP-C lideri Mahir Çayan’ın o dönem dolduruşa geldiğini söyledi. Perinçek silahlı mücadeleyle ilgili konuşurken, “O genç çocuklar falan da dolduruşa geldiler. Deniz olsun, Mahir olsun tam dolduruşa geldi. ‘Silahlı mücadeleye hemen başlayacağız’ falan hikayeleri başladı. Hem teorik birikimim var, biraz da yaşça Deniz’den, Mahir’den falan büyüğüm. Hepsinin kulağını çektim yani’’ dedi.

‘DENİZ BENDEN İZİN İSTEDİ’

Deniz Gezmiş’in Filistin’e gitmek için kendisinden izin istediğini söyleyen Perinçek sözlerine şu şekilde devam etti: “Deniz Gezmiş bana ‘Senden izin istemeye geldim, Filistin’e gidiyorum’ dedi. Dedim ‘Ya ne yapacaksın Filistin’e gidip Deniz? Sen burada Deniz Gezmiş’sin, orada bir tane askersin ya. Sen ne işe yararsın?” Youtube üzerinden yayınlanan belgeselde Doğu Perinçek ayrıca AK Parti’nin politikaları, Rusya ve Çin ile ilgili görüşlerini de anlattı.



Belgeselde Doğu Perinçek’in renkli görüntülerine de yer verildi.