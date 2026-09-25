Denizkurdu’nda MSB’den Yunanistan’a ‘Ada’ uyarısı

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Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı da bu hafta Denizkurdu-I Tatbikatı kapsamında Muğla’da gerçekleştirildi. Bakanlık’tan toplantıda şu açıklamalar yapıldı:

- DOĞU AKDENİZ’DEKİ FAALİYETLER: “GKRY’deki hava savunma sisteminin KKTC’ye doğrudan bir tehdit oluşturmadığı iddiaları, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez. Bakanlığımız bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almaktadır. Garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri KKTC makamlarıyla işbirliği içerisinde almaya devam edeceğiz.

- ADALARIN SİLAHLANDIRILMASI: Doğu Ege Adalarının gayri askerî statüsü, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları ile açık şekilde düzenlenmiştir. Bu statünün aksine gerçekleştirilen silahlanma faaliyetleri ile bunu meşrulaştırmaya yönelik açıklamalar, mevcut hukuki durumu değiştirmemektedir. Beklentimiz, Yunanistan’ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir.

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- DENİZALTI ELEKTRİK KABLOSU: Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızdaki kablo veya boru döşeme ile bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Ülkemizin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmemekte, gelişmeler yakından takip edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır.”

İKİ YENİ KABİLİYET SAHADA: KALKAN BULDU PİRANA VURDU

DENİZ Kuvvetleri’nin en büyük tatbikatlarından Denizkurdu-I, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de 100 gemi, 50 hava unsuru ve 14 bin personelin katılımıyla yapıldı. Tatbikat kapsamında, Bayraktar KALKAN Dikey İnsansız Hava Aracı (DİHA) ilk kez TCG ANADOLU gemisinden havalandı. KALKAN, su üstü hedefin tespitinde görev alırken, MKE tarafından geliştirilen 100 kilogram harp başlığına sahip PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) da su üstü hedefi imha etti. İki sitemin eş zamanlı ve koordineli olarak ilk kez gerçekleştirdiği operasyonda hedefler tam isabet vuruldu.

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Denizkurdu-I Tatbikatı, 20-25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de, Deniz Kuvvetlerinin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla 100 gemi, 50 hava unsuru, insansız deniz araçları ile 14 bin personelle icra edildi.

TCG ANADOLU’DAN TAKİP ETTİLER

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü ise Muğla’nın Marmaris ilçesi Aksaz açıklarında yapıldı. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile kuvvet komutanları ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tatbikatı TCG ANADOLU gemisinden izledi. Tatbikatta; Deniz Kuvvetlerinin harekâtı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi ve harekâta hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, Kuvvet Komutanlıkları arasındaki müşterek çalışabilirlik usul ve kabiliyetlerinin pekiştirilmesi amaçlandı.

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KAZAKİSTAN’da Hazar Denizi’nde Aktau kentinin yaklaşık 43 kilometre açığında Deniz Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin katıldığı eğitim faaliyeti sırasında hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgârın şiddetlenmesi sonucu 19 asker denize sürüklendi. Kazakistan Savunma Bakanlığı olayda 12 askerin yaşamını yitirdiğini, 3 askerin kurtarıldığı ve 2 askerin kurtarılmasına yönelik çabaların ise sürdüğünü duyurdu. Askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle bugün Kazakistan’da ulusal yas günü ilan edildi. -İHA