Gündem Haberleri

Denizkurdu nefes kesti

#Denizkurdu Tatbikatı#TCG Anadolu#Bayraktar TB3
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 07:00

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı’nca Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de icra edilen DENİZKURDU-I/2025 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci’nin TCG Anadolu gemisinden takip ettiği Seçkin Gözlemci Günü, TCG Oruçreis’in selamlama atışları ile başladı. Ardından denizaltı savunma harbi harekâtı yapıldı.

BAYRAKTAR’DAN İNİŞ KALKIŞ

Sonrasında TCG Gökova, Gediz, Kınalıada, Heybeliada ile denizden atış desteği eğitimi gerçekleştirildi. AH-1W tipi helikopterler ile belirlenen hedeflere cirit ve 20 milimetre top atışı yapıldı. Bu aşamaların tamamlanmasının ardından TCG Anadolu gemisinden iki Bayraktar TB3’ün kalkışı gerçekleştirildi. Bayraktar TB3, belirlenen hedefi imha ettikten sonra yeniden TCG Anadolu gemisine başarıyla indi.   

6 Ekim’de başlayan tatbikata 92 gemi, 66 hava unsuru, 1 SAT ve 2 SAS timi, Kara, Hava, Sahil Güvenlik Komutanlıkları ile kamu kurumlarından birlikler katıldı. 

