Deniz’in yüzü artık gülüyor

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Deniz Arın Uzun, henüz 15 aylıkken düşmeyen bir ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastalığının ne olduğu bir türlü tespit edilemiyordu. Anne Emel Uzun, oğlu uyurken sürekli internetten araştırma yapıyordu. 16’ncı gün annenin ricasıyla bir MR çekildi. Ertesi sabah 20 doktor odaya geldi. Deniz Arın’da 4’üncü evre omurilik tümörü vardı. Dünyada 16 vakada olan bu hastalık, Türkiye’de ise daha önce hiç görülmemişti. Çocuk doktoru “Deniz gibi bir vakayı Türkiye’de hiç görmedik. Onu kurtarırsa Cengiz hoca kurtarır” diyerek Prof. Dr. Cengiz Canpolat’a yönlendirdi. Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) yeni bir ilacı onaylamıştı. Dünyanın dört bir yanından insanlar Deniz Arın için seferber oldu. Aile evini sattı, yardım toplandı ve Deniz Arın ilacına kavuştu. Üzerinden yaklaşık 4 yıl geçti.

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‘HİKÂYENİN SONU İYİ BİTECEK’

Anne Emel Uzun ve baba Candaş Uzun hikâyelerini anlatırken inanılmaz mücadelelerine şahit oldum. Her aşamada farklı bir mücadele vermişler. Buna rağmen güler yüzlü ve çok pozitif, çok güçlü bir aile.

Anne Emel Uzun, “O kadar zor bir dönem geçirdik ki, hastalığın teşhisinden sonraki ilk 1 yılı hatırlamıyoruz. Yaşamadık gibi. Ancak benim düşecek halim olmadı. Düşersem Deniz’e kim bakacak? Deniz’in yanında ağlamıyorduk, hastalık konuşmuyorduk, telefonda arayanlara anlatmıyorduk. Birçok doktordan kötü şeyler duyduk. Bize bugünlerin hayalini bile kurdurtmadılar. Ama biz hep inanmak istedik. ‘Bu hikâyenin sonu iyi bitecek. Deniz iyileşecek’ dedik” ifadelerini kullandı.

‘KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI’

Baba Candaş Uzun ise “Kötü günler geride kaldı. Her zaman geleceğe bakıyoruz. Artık daha iyi günlerdeyiz ve çok ilerleme kaydettik” dedi.

Tüm bu zorlu süreçlerin ardından müzisyen baba Candaş Uzun oğluna eşiyle birlikte bir şarkı yazdı. Önümüzdeki aylarda ilk single’ını çıkaracak olan Candaş Uzun’un oğluna yazdığı şarkı sözleri de duygulandırdı:

“Şimdi yorgunuz biz

Düştük ama kalkarız biz

Bitmeyiz güçlüyüz biz

Büyük bir hayalimiz var

Yaşanacak günlerimiz var.”

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Prof. Dr. Cengiz Canpolat

GÜZEL GÜNLER ÇOK YAKIN

Deniz Arın’ın durumunun ilk zamanlarda iç açıcı olmadığını söyleyen Prof. Dr. Cengiz Canpolat, “Deniz Arın’ın o anki sağlık durumu, bizim bildiğimiz kemoterapileri kaldırabilecek durumda değildi. Neyse ki Deniz Arın’a uygun bir ilaç bulundu ve tedavide ilerleme kaydettik. Çocuk büyüdükçe tümör aynı büyüklükte kalıyor ve tümör anlamsız bir halde kalıyor. Fizik tedavileri devam ediyor ve bir süre sonra Deniz’in bu süreci başarıyla atlatacağını düşünüyoruz ve ayaklanarak aramıza katılacak. Tabii Deniz çok sıkıntı çekti. Hep somurtuyor. Bir çocuk için çok zor. Onun yüzünün güldüğünü görmek istiyorum. Bütün amacımız o” diye konuştu.