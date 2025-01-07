‘Denizin prensi’ kayıp

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Denizlerde 1 Eylül itibarıyla av yasağının kalkması ve yeni sezonun başlamasıyla balıkçılar, “Vira bismillah” dedi. Sezonun başlamasıyla birlikte deniz suyu sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Marmara Denizi’nde ‘denizin prensi’ olarak bilinen lüferin beklenen akını gerçekleşmedi. Av yasağının kalkmasıyla birlikte Doğu Karadeniz’de çok yoğun bir palamut avcılığının başladığını söyleyen Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, “Doğal olarak palamudun bol olduğu yıllarda denizde hamsi olmaz. Karadeniz’in doğusunda hiç hamsi olmadı. Aralık ayının başından itibaren 15-20 gün Batı Karadeniz’de bir hamsi avcılığı oldu. Su sıcaklıkları geçen yıllara oranla biraz yüksek gitti. Deniz soğumadı. O nedenle lüfer göçünü yapmadı. Marmara Denizi’nde henüz lüfer avcılığı olmadı. Halen de yok. Bundan sonra zaten lüfer akını olmaz” dedi.

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‘MÜSİLAJ BASTIRMAZSA HAMSİ DEVAM EDER’

Tezgâhlarda bundan sonra en bol görünebilecek balığın hamsi olduğuna dikkati çeken Naci Karabiber, “Türkiye’nin lokomotif balığı hamsidir. Karadeniz’de yok ama Marmara’da müsilaj bastırmazsa hamsi devam edecek. Ege’de hamsi var. Tezgâhlarda sardalya, istavrit ve 15-20 güne kadar da çinakop görebiliriz” ifadelerini kullandı.