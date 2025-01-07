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‘Denizin prensi’ kayıp

Güncelleme Tarihi:

#Marmara Denizi#Denizin Prensi#Lüfer Balığı
‘Denizin prensi’ kayıp
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 07:00

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, deniz suyunun soğumaması nedeniyle Marmara Denizi’nde beklenen ‘denizin prensi’ olarak bilinen lüfer akınının gerçekleşmediğini söyledi.

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Denizlerde 1 Eylül itibarıyla av yasağının kalkması ve yeni sezonun başlamasıyla balıkçılar, “Vira bismillah” dedi. Sezonun başlamasıyla birlikte deniz suyu sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Marmara Denizi’nde ‘denizin prensi’ olarak bilinen lüferin beklenen akını gerçekleşmedi. Av yasağının kalkmasıyla birlikte Doğu Karadeniz’de çok yoğun bir palamut avcılığının başladığını söyleyen Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, “Doğal olarak palamudun bol olduğu yıllarda denizde hamsi olmaz. Karadeniz’in doğusunda hiç hamsi olmadı. Aralık ayının başından itibaren 15-20 gün Batı Karadeniz’de bir hamsi avcılığı oldu. Su sıcaklıkları geçen yıllara oranla biraz yüksek gitti. Deniz soğumadı. O nedenle lüfer göçünü yapmadı. Marmara Denizi’nde henüz lüfer avcılığı olmadı. Halen de yok. Bundan sonra zaten lüfer akını olmaz” dedi.

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‘MÜSİLAJ BASTIRMAZSA HAMSİ DEVAM EDER’

Tezgâhlarda bundan sonra en bol görünebilecek balığın hamsi olduğuna dikkati çeken Naci Karabiber, “Türkiye’nin lokomotif balığı hamsidir. Karadeniz’de yok ama Marmara’da müsilaj bastırmazsa hamsi devam edecek. Ege’de hamsi var. Tezgâhlarda sardalya, istavrit ve 15-20 güne kadar da çinakop görebiliriz” ifadelerini kullandı.

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#Marmara Denizi#Denizin Prensi#Lüfer Balığı

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