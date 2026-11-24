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Antalya’da 14 yıldır sanayi dalgıcı olarak çalışan Ali Kılıç (36), bazen de dalgıç arkadaşıyla hem deniz dibinde temizlik yapmak hem de SUP board yapanların denize düşürdüğü eşyaları çıkarıp sahiplerine ulaştırmak için dalış yapıyor. Bu dalışları ‘bidalgıç’ isimli sanal medya hesaplarında paylaştıklarını anlatan Kılıç, “Yıllardır dalgıçlık yaptığımız için sualtı tabiatına aşinayız, farklı bir şey hemen gözümüze çarpıyor. Kuma gömülü bir şey görünce orayı eşeledik. Muhtemelen açılmaması için tamamen zincirle bağlanmış. 1.5 karışlık bir ahşap kutu çıktı” dedi.

HALATTAN YAPILMIŞ ÜSTÜ İĞNELİ BEBEK

Kutudan halatla yapılmış bir bebek çıktığını, belli yerlerine iğneler batırıldığını gördüklerini anlatan Kılıç, şunları söyledi:

“Bunu internetten araştırdığımızda ‘voodoo büyüsü’ olduğunu anladık. Halatla yapılmış bebek şeklinde ve kafa bölgesine, vücut bölgesinde belirli yerlerine iğneler batırılmıştı. Tuhaf şekiller, işaretler, yazılar yazılmış bir bebekti. Bugüne kadar deniz dibinde kilitler buluyorduk ama ilk defa böyle bir büyüyle karşılaştık. Şoke olmuştum.”

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Bebek şeklindeki nesnenin üzerindeki iğneleri söktüklerini de sözlerine ekleyen Kılıç, “Bunu yaparken arkadaşımın ayağına çivi battı. Biz de ‘Bebeğin büyüsüne kapıldık, bebeğin laneti herhalde bu’ diye gülüştük” dedi.

‘KÜKÜRT KOKUSU BAŞIMIZI AĞRITTI’

Kılıç, “Ayrıca kutuyu kırdığımızda tuhaf bir koku hissettik. Kükürt gibi bir koku yayıldı etrafa. Evlerimize gittikten sonra bir süre baş ağrısı çektik. Artık kokuyla mı alakalı bilmiyoruz. Belki kimyasal bir madde sürdüler” diye konuştu.