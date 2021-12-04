Denizin dibinde 3.5 yıl

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AYDIN Didim’e bağlı Akbük Mahallesi’nde 11 Mart 2017 tarihinde Ahmet Sakak (34) ile arkadaşı Süleyman Uçar (32) tekneyle denize açıldı. Uçar, Akbük Limanı'na geri dönerken Sakak’tan ise haber alınamadı. Sakak'ın nişanlısı Özlem Karademir ile yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Sakak'ın arkadaşı Uçar'ı gözaltına aldı. Uçar, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda Ahmet Sakak’ın izine ulaşılamadı.



Akbük açıklarına 2 ay önce denizpatlıcanı avına çıkanlar, denizin dibinde kafatası gördü. Kıyıya çıkan avcılar, Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdi, ekipler de durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

TELLE BAĞLANMIŞ

Dalgıçlar tarafından yapılan çalışmayla iskeletin yeri tespit edildi. Aküye telle bağlı olduğu belirlenen iskelet, çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan DNA testinde iskeletin kayıp Ahmet Sakak'a ait olduğu belirlendi.

Bu gelişme üzerine polis, aynı gün denize birlikte açıldıkları arkadaşı Süleyman Uçar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, bir gemide çalıştığı ve yurtdışından Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Uçar'ı gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Uçar, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.