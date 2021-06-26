Denizin dibi korku filmi gibi

Müsilaj kabusunun Marmara’dan temizlenme çalışmaları tüm hızıyla sürerken Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaptığı dalışla tahribatı görüntüledi. Erdek Dalış Kulübü ekipleriyle Kurbağalı mevkisinden tekneyle açılan Ceylan, Tavşan Adası açıklarında yaklaşık 20 metre derinlikteki dalışında müsilaj yoğunluğunu ve canlılara verdiği zararı gözlemledi.

İSKORPİTİN YAŞAM MÜCADELESİ

Müsilajla ilgili uzun metrajlı belgesel çalışmasına başladıklarını söyleyen Ceylan, izlenimlerini şu sözlerle anlattı: “İyi şeyler söylemek isterdim ama mümkün değil. Özellikle 10 metrenin altı, korku tüneli, korku filmleri gibi. İyi bir görüntü yakalarken insanlar genelde mutlu olur ama bu sefer içimiz acıdı. Erdek’te daha önce su altı fotoğraf yarışması yapmıştık. Burada dalışlara gelmiştim. Erdek Dalış Okulu bu konuda her zaman öncü bir rol oynuyor. Şunu söyleyebilirim ki sarı süngerlerden hiç eser yok artık. Hemen hemen hepsinin oksijensiz kalıp çürümüş olduğunu gördük. Gece dalışında, bir iskorpit balığının, ağzındaki müsilajı atmaya çalıştığı anı kayda aldım. Böyle bir görüntüyü yakalamak inanılmaz bir şey ama aslında yaşamda kalma mücadelesi veriyor. Çünkü yanındaki diğer iskorpit balığı ölmüştü.”

MÜSİLAJA KULAÇ

Balıkesir’in Erdek ilçesinde denizde temizlik çalışmaları sürerken, gençler ve çocukların müsilajın arasında yüzmesi objektiflere takıldı.

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