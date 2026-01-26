Denizin altında devriye Yasemin

Haberin Devamı

Avrasya Tüneli, İstanbul’da Asya ve Avrupa’yı deniz tabanının altından birbirine bağlayan, dünyanın ilk çift katlı karayolu tüneli. Avrasya Tüneli’nin inşaatında 465 kadın çalıştı. İşletme döneminde kadın çalışan oranı yüzde 30, kadın yönetici oranı yüzde 37. Açıldığı 2016’dan bu yana yaklaşık 180 milyon araç geçişine ev sahipliği yaptı. Günde ortalama 80 bin araç, 100 dakikaya varan bir mesafeyi 15 dakikada geçiyor. Avrasya Tüneli’nin görünmeyen yüzünde, 200 kişinin hikâyesi var. Ancak bu yoğun akışın ortasında, herhangi bir emniyet şeridi olmayan dar bir tünelde en kritik görev, olası bir arıza ya da kazaya saniyeler içinde ulaşmak. İşte burada devreye, Avrasya Tüneli’nin motosikletli devriyeleri giriyor. Tünelin Asya ve Avrupa portallarında ve orta noktasında konuşlanan motosikletli devriyeler sayesinde, herhangi bir olaya ortalama 2 dakikada müdahale ediliyor. İlk temas çoğu zaman bu ekibin müdahalesiyle başlıyor. Günde ortalama 5 olaya müdahale ediliyor. Ve bu ekibin içinde bir de kadın var. Adı Yasemin Yeşilkeklik.

Haberin Devamı

MOTOSİKLETLİ TEK KADIN DEVRİYE

Yasemin Yeşilkeklik, Marmara Denizi’nin 106 metre altında, motosikletli devriye olarak görev yapan tek kadın. Kullandığı motosiklet yaklaşık 300 kilo ağırlığında. Üzerinde yangın söndürme ekipmanları, ilk yardım malzemeleri ve acil müdahale donanımı bulunuyor. Biz de onunla, İstanbul’un iki yakasını, Asya ile Avrupa’yı birleştiren, bir mühendislik harikası Avrasya Tüneli’nde buluştuk. Yasemin’den, denizin metrelerce altında, sürücülerin her gün geçerken farkında varmadığı neler yaşandığını öğrendik.

‘KADININ YAPAMAYACAĞI İŞ YOK’

Yasemin Yeşilkeklik, İstanbul Üniversitesi mezunu. Mesleği sosyal hizmetler olsa da motosiklet hayatının merkezinde. Neredeyse on parmağında on marifet. İleri sürüş eğitmeni, lisanslı atıcı, simüle hasta eğitmeni. Ayrıca bir çocuk annesi. “Aksiyonu seviyorum, annelik de bu iş de disiplin istiyor. İkisini birlikte yürütüyorum” diyen devriyeye göre, kadının yapamayacağı bir iş yok. Yeşilkeklik kendini şöyle ifade ediyor: “Kadının yapamayacağı bir iş olduğunu düşünmüyorum. Teknik öğrenilir. Boy, kilo mesele değil. Teknikle herkes yapar. Üniformayı seviyorum. İnsanlar merak ediyor, ne iş yaptığımı soruyor. ‘Polis misin’’ diyenler oluyor.”





Haberin Devamı

GÖZÜNÜ TÜNELDEN AYIRMIYOR

Avrasya Tüneli’nde en sık karşılaşılan durumlardan biri de klostrofobi. Bazı sürücüler tünele girdikten sonra panikleyip duruyor. Bazıları girişte bekliyor. Bu durum için özel eğitim alan motosikletli devriyeler, sürücüleri sakinleştiriyor, gerekirse araçlara öncülük ediyor ya da araçları tünelden çekiyor.





YARIŞMAYLA TANIDIK

Yasemin Yeşilkeklik, Beyazıt Öztürk’ün ‘Beyaz’la Joker’ adlı yarışma programının ilk yarışmacılarından biri ve yarışmayı 100 bin lira para ödülüyle tamamladı.

MOTOSİKLET SEVDASI

3 yaşında bir çocuk annesi olan Yasemin Yeşilkeklik, “Eşim, çocukluk arkadaşım. Motor sevdamız beraber başladı. Bebeğimiz 40 günlüktü, üçümüz birlikte şehir şehir gezdik” diyor.



