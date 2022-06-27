Denizin altında 1915’e yolculuk

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Sualtı keşifleri yapan dalış eğitmeni Gabriele Paparo ile sualtı fotoğrafçısı Antonello Paonenin de aralarında bulunduğu İtalyan turistler, Çanakkale Savaşları sırasında batan 27 metre derinlikteki ‘HMT Lundy’ ve 13 metre derinlikteki ‘HMS Louis’ batıklarına dalış yaptı. Antonello Paone, bölgenin bir cenneti andırdığını belirterek, “Çok önemli bir dalış tecrübesi yaşadıklarını anlattı. Gabriele Paparo ise Çanakkale’nin tarihi bir hikâyesi olmasının dalışı çok daha ilginç kıldığını söyledi.



HER BATIK BİR HİKÂYE



Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise şu bilgileri verdi: “Burasının, çok kısa bir zaman içerisinde dünyada en çok bilinen, en çok merak edilen dalış merkezi olacağına inanıyoruz. Bu potansiyelimiz var. 14 ayrı dalış noktasıyla dünyada en zengin dalış merkeziyiz. Her batığın ayrı hikâyesi var. Ayrı bir yolculuğa çıkartıyor dalgıçları. Hem görsel güzellik hem suyun altındaki harika atmosfer hem de tarihi batıklar dalgıçları cezbediyor, merak uyandırıyor. İtalya’dan gelen misafirlerimizle Lundy batığına dalış yaptık. Lundy, aslında bir balık gemisi ama 1. Dünya Savaşı sırasında kullanılmış. Çanakkale Savaşları sırasında batmış ve tek parça olarak duruyor. Bu da dalışın heyecanını daha da artırıyor.”