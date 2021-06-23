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Erdinç ÇELİKKAN
Haber Giriş: 23.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Denizin altına ışık gitmiyor

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Denizin altına ışık gitmiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ndeki müsilajı temizlemek için yeni atılacak adımları Hürriyet’e açıkladı:

Müsilaj deniz üstünde 7-8 santime kadar kalın bir tabaka oluşturdu. O kalın tabaka maalesef alta, deniz tabanına güneş ışığının gitmesini engelliyor. Ölen müsilajı toplayacağız yeni müsilaj gelmesini engellememiz lazım. Onun için aşağıdaki, deniz tabanındaki ekolojik yaşamı yeniden kurmamız gerekiyor. Azot ve fosforu azaltıp oksijeni arttırırsak deniz dibindeki yaşamı eski haline getirebiliriz. Bunun için acil neler yapıyoruz? Burada kirlilik kaynaklı yerlerin denetimini çok sıkı tutarak yeni mevzuat düzenlemeleriyle konuyu takip ediyoruz. Çoğu yer eski mevzuata uyuyordu ama yeniye uymuyor. Kapatma yaptığımız yer sayısı 16 oldu, cezalar 13 milyonu geçti. Ekipler sürekli sahada çalışıyor.

BALIK AVI KISITLANABİLİR

Deniz dibindeki oksijeni arttıracak çalışmalar yapıyoruz. Bu yeniden eski yaşama dönmesi adına uzun ve kısa vadede işler var. Kısa vadede midye yetiştiriciliği veya balıkla ilgili sezonu kısıtlayıcı tedbir almamız lazım, hamsi yasağı gibi. Balık çoğalmalı ki o müsilaj azalsın.”

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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