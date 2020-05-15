Denize girmek yasak mı? Denize girmenin cezası ne kadar?
Koronavirüs nedeniyle yasaklanan faaliyetlerden birisi olan denize girme, uyulmaması halinde beraberinde cezai yaptırımı getiriyor. Son günlerde havaların da ısınmasıyla birlikte karşılaşılan deniz girme girişimleri, güvenlik güçleri tarafından fark edilmesi halinde maddi yaptırım ile sonuçlanıyor. Peki, Denize girmek yasak mı ve cezası ne kadar? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki falezlerde bugün saat 10.00 sıralarında spor yapan 1'i Alman vatandaşı 5 kişi polisi görünce merdivenlerden deniz kenarına inip saklandı. Durumu fark eden ekipler, deniz polisinden yardım istedi. Denizden ve falezler üzerinde arama yapan polis, 5 kişiyi yakaladı. Falezlerde spor yapıp, denize girmek istedikleri belirlenen bu kişilere, 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı. Yazılan cezaya itiraz eden ve haberleri olmadığını iddia eden gruba oldukça nazik bir şekilde hitap eden polis, cep telefonundan açtığı kararı okuyup, karara uymaları gerektiğini söyledi.
Diğer yandan polisin geldiğini gören ve suya dalan bir dalgıç, uzun süre aranmasına rağmen bulunamadı.
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