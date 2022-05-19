Denize giren öğretmen, trakonya balığına basıp zehirlendi

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Küçüklük Koyu'nda eşiyle tatil yapan İ.A., girdiği denizde sığ suda yürürken bir anda sol ayak parmağında acı hissetti. Koşarak denizden çıkan kadın, ayağına baktığında parmağından kan aktığını gördü. Bir yengecin ya da deniz canlısının zarar vermiş olabileceğini düşünen İ.A., hastaneye gitti. Burada ilk tedavisi yapılan İ.A.'ya, trakonya balığıyla temas ettiği söylendi.



Eve ağrılar içerisinde giden İ.A.'nın bir süre sonra ayağı ve parmağı şişti. Tedavisi evde devam eden İ.A., acıdan uyuyamadığını belirterek, "Hastaneye giderken neredeyse bayılacaktım. Hayatımda hiç böyle büyük acı yaşamadım. Parmak ucu olduğu için sinirlerin yoğun olduğu nokta olması nedeniyle acıyı bu kadar yoğun yaşadığımı düşünüyorum. Keşke hemen sıcak suyla dolu bir kabın içerisine ayağımı daldırsaydım bu kadar kötü olmazdı" dedi.

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