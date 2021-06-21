MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDenize giren genç boğuldu
GeriGündem Denize giren genç boğuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 21.06.2021 - 00:46 | Son Güncelleme:

Denize giren genç boğuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denize giren genç boğuldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği sahil kenarında denize giren Murat Can Güngör (24), boğuldu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte gittiği sahilde denize giren Murat Can Güngör, bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’na ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Timi'ne bağlı ekipler, denizde arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren arama sonucu, Güngör'ün cansız bedenine 20 metre açıkta ve 3 metre derinlikte ulaşıldı. Güngör’ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Denize giren genç boğuldu

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi