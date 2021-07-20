MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDenize giren 32 kişi vücutlarında kızarıklık olunca hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu: Denizanası
GeriGündem Denize giren 32 kişi vücutlarında kızarıklık olunca hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu: Denizanası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya) (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2021 - 13:58 | Son Güncelleme:

Denize giren 32 kişi vücutlarında kızarıklık olunca hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu: Denizanası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denize giren 32 kişi vücutlarında kızarıklık olunca hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu: Denizanası

Sakarya’nın Karasu ilçesinde dün denize girenlerde kaşınma başlayınca sahil boşaltıldı. Vücutlarında kaşınmaya bağlı kızarıklar oluşan 32 kişi hastanede tedaviye alındı. Tedbir amacıyla bir süre denize girilmesine izin verilmedi. Deniz suyundan alınan numune temiz çıktı. Kaşıntının nedeni belli oldu: Denizanası...

Karasu sahilinde dün denize girenlerin vücutlarında kaşıntılar başladı. Bir süre sonra bazı kişilerin vücutlarında kaşınmaya bağlı kızarıklar oluştu. Haber verilmesi üzerine sahile gelen 112 Acil ekipleri, bazı kişileri hastaneye götürürken, bazıları da kendi araçlarıyla hastaneye gitti. 32 kişi aynı şikayetlerle Karasu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Sağlık ekiplerinin görüş belirtmesi üzerine saat 18.10 sıralarında tedbir amacıyla cankurtaranlar bir süre denize girilmesine izin vermedi.

Denize giren 32 kişi vücutlarında kızarıklık olunca hastanelik olmuştu Nedeni belli oldu: Denizanası
Ekipler sudan numune aldıktan sonra ilerleyen saatlerde yeniden denize girilmesine izin verildi. Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda yapılan incelemede deniz suyunun temiz çıktığı belirtildi. Kaşınmanın son iki gündür oluşan deniz anasından kaynaklandığı bildirildi.

Denize giren 32 kişi vücutlarında kızarıklık olunca hastanelik olmuştu Nedeni belli oldu: Denizanası

Denizde panik anları Vücutlarında kızarıklıklar oluşan 32 kişi hastaneye gitti
Denizde panik anları! Vücutlarında kızarıklıklar oluşan 32 kişi hastaneye gitti

: İlginizi Çekebilir

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi