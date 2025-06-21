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Denize giren 2 kişi boğuldu

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#Aydın Kuşadası#Sami Koçu#Yaşar Eyiol
Denize giren 2 kişi boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 20:41

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, denize giren Sami Koçu (47) ve Yaşar Eyiol (61) boğularak yaşamını yitirdi. Vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan iki kişiye suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde serinlemek için denize giren Sami Koçu (47) ve Yaşar Eyiol (61), boğuldu.  Olay, öğleden sonra Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Kadınlar Denizi Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Yaşar Eyiol ile Sami Koçu su üzerinde hareketsiz gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Denize giren 2 kişi boğuldu

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Denizden vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından çıkarılan iki kişiye suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. İhbar üzerine Kadınlar Denizi Plajı'na gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

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Denize giren 2 kişi boğuldu

Olay anı ise plajda bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#Aydın Kuşadası#Sami Koçu#Yaşar Eyiol

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