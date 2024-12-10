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Denize dalıp altın çıkarıyordu... Vatandaşlar ihbar edince yakalandı

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#Altın#Dedektör#Bartın
Denize dalıp altın çıkarıyordu... Vatandaşlar ihbar edince yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 15:15

Bartın’ın Amasra ilçesi Küçük Liman’da arkeolojik sit alanında dedektörle dalış yaparak altın arayan Sercan A. (35), gözaltına alındı. Şüphelinin dün de Büyük Liman’da dalış yaptıktan sonra gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.

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İlçedeki arkeolojik sit alanı olan ve dalış yapmanın yasak olduğu Küçük Liman mevkisinde Sercan A., dedektörle denize girdi. Denizde, şüpheliyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Sercan A.’nın denizde dedektörle bulduğu altın yüzük, küpe, madeni para ve diğer metal eşyalara el koydu.

Denize dalıp altın çıkarıyordu... Vatandaşlar ihbar edince yakalandı

TARİHİ ESER OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Şüphelinin denizde bulduğu objeler tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için Amasra Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan Sercan A., ifadesi alınmak üzere Amasra Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Denize dalıp altın çıkarıyordu... Vatandaşlar ihbar edince yakalandı

Sercan A., define değil takı aradığını, hobi olarak dalış yaptığını ve daha önce bulduğu tarihi eserleri de ilgili birimlere teslim ettiğini öne sürdü.

Denize dalıp altın çıkarıyordu... Vatandaşlar ihbar edince yakalandı

Öte yandan, şüphelinin İzmir’den geldiği, dün de Büyük Liman’da dalış yaptıktan sonra gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.

Denize dalıp altın çıkarıyordu... Vatandaşlar ihbar edince yakalandı

Denize dalıp altın çıkarıyordu... Vatandaşlar ihbar edince yakalandı

Denize dalıp altın çıkarıyordu... Vatandaşlar ihbar edince yakalandı

 

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#Altın#Dedektör#Bartın

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