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Denize atlayınca boynu kırılmıştı... 34 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

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#Antalya#Deniz#Hastane
Denize atlayınca boynu kırılmıştı... 34 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 11:37

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaklaşık 3 metre yükseklikten denize atlayınca boynu kırılan Yunus Gürdal (26), 34 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

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Olay, 7 Eylül Cumartesi günü Kumluca ilçesi Karaöz Limanı'nda meydana geldi. Sanayide esnaf olan Yunus Gürdal, tatil amacıyla geldiği limanda arkadaşlarıyla denize girmek istedi. Gürdal, yaklaşık 3 metre yükseklikteki limanın mendireğinden denize atladı. Boynu kuma saplanan Gürdal'ı hareketsiz gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından Yunus Gürdal'ı, Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan tetkiklerde Gürdal'ın boynunda kırık tespit edilerek Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yaşam savaşı veren Gürdal, 34 gün sonra hayatını kaybetti. Gürdal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sabah saatlerinde cenazeyi almaya baba Hasan Hüseyin, anne Havva Gürdal ile yakınları geldi. İşlemlerinin ardından Gürdal'ın cenazesi defnedilmek üzere Isparta'nın Sütçüler ilçesine götürüldü.

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#Antalya#Deniz#Hastane

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