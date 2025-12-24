Denize açıldıktan sonra kaybolmuştu: Bir yıldır iz yok! Balıkçı için gıyabi cenaze namazı kılındı

Haberin Devamı

Çarşamba ilçesi Costal Limanı’ndan 22 Aralık 2024 tarihinde denize açılıp Yeşilırmak önlerine ilerleyen Muammer Sevgili ve Halil Kayış’ın (45) bulunduğu ‘Muratım 55’ isimli balıkçı teknesinden haber alınamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı. 26 Aralık 2024 tarihinde limandan yaklaşık 1100 metre açıkta 9 metre derinlikte ulaşılan tekne kıyıya çekildi. Halil Kayış’ın cansız bedeni ise 27 Aralık’ta gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu. Muammer Sevgili’ye ise aradan geçen bir yıla rağmen ulaşılamadı.

Balıkçı Sevgili için bugün ilçeye bağlı Karabahçe Mahallesi Camii’nde öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Sevgili için dua edildi.