×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Denize açıldıktan sonra kaybolmuştu: Bir yıldır iz yok! Balıkçı için gıyabi cenaze namazı kılındı

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Kayıp Balıkçı#Gıyabi Cenaze Namazı
Denize açıldıktan sonra kaybolmuştu: Bir yıldır iz yok Balıkçı için gıyabi cenaze namazı kılındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 15:48

Samsun’da geçen yıl denize açıldıkları teknesi batmış halde bulunan, kendisine ise ulaşılamayan balıkçı Muammer Sevgili (52) için olayın yıl dönümünde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Haberin Devamı

Çarşamba ilçesi Costal Limanı’ndan 22 Aralık 2024 tarihinde denize açılıp Yeşilırmak önlerine ilerleyen Muammer Sevgili ve Halil Kayış’ın (45) bulunduğu ‘Muratım 55’ isimli balıkçı teknesinden haber alınamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı. 26 Aralık 2024 tarihinde limandan yaklaşık 1100 metre açıkta 9 metre derinlikte ulaşılan tekne kıyıya çekildi. Halil Kayış’ın cansız bedeni ise 27 Aralık’ta gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu. Muammer Sevgili’ye ise aradan geçen bir yıla rağmen ulaşılamadı.

Denize açıldıktan sonra kaybolmuştu: Bir yıldır iz yok Balıkçı için gıyabi cenaze namazı kılındı

Balıkçı Sevgili için bugün ilçeye bağlı Karabahçe Mahallesi Camii’nde öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Sevgili için dua edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Kayıp Balıkçı#Gıyabi Cenaze Namazı

BAKMADAN GEÇME!