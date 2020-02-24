Denizden tarihi eser çıkartırken yakalandılar

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye esnasında, Yeşilovacık Mahallesi Tisan mevkisinde 2 kişi, sit alanı içerinde dalgıç kıyafetli olarak deniz altı arama dedektörü ile deniz içerisinde define aradıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 31 adet sikke ele geçirilirken, dedektör ve arama ekipmanlarına el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, Jandarma İlçe Komutanlığı’na götürülürken, olayda ele geçirilen 31 sikke ise Silifke Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. İfadeleri alınan zanlılar, adli kontrol şartı ile serbest kaldı.