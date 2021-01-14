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Haber Giriş: 14.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Denizden karadan denetim

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Denizden karadan denetim
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hamsilerin boy uzunluğunun yasal sınırın altında kalmasından dolayı getirilen avlanma yasağı nedeniyle İstanbul Boğazı ve çevresinde denetimlerini sıkılaştırdı.

BAGİS (Balıkçılık Gemisi İzleme Sistemi) ile tekne balıkçılarını izleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, diğer taraftan da sahilde balık tutan olta balıkçılarını denetledi. Çalışmalar kapsamında sahil güvenlik, deniz polisi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı deniz zabıtası ekipleri Arnavutköy sahilinde denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, olta balıkçılarını yasal boy sınırları konusunda bilgilendirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca yaptığı açıklamada “Yasaklara uymayan olta balıkçıları hakkında idari işlem yapılıyor. Bunun yanında tekne balıkçılarını da 24 saat boyunca takip ediyoruz” dedi. İstanbul Boğazı’nda balık tutan olta balıkçıları ise denetimlerden memnun olduklarını söyledi.

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