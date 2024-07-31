‘Denizden içme suyu yeraltı sularına zarar’

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Mumcular Barajı’nda hem tarımsal sulama hem de içme suyu sağlanamazken su seviyesi yüzde 15 civarında. Kurban Bayramı tatili sonunda Geyik Barajı’ndaki su seviyesi ise yüzde 45’lerde seyrederken, aradan geçen 1 ayın sonunda yüzde 36’lara geriledi. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi , Turgutreis Mahallesi’nde 6 adet kuyu açılacağını ve bu suyun arıtılarak içilebilir hale getirileceğini duyurdu.

TUZLULUK ARTAR

Turgutreis’te ilk etapta 10 bin, ikinci etapta 20 bin metreküp tuzlu suyun arıtılacağı desalinasyon tesisinin kurulmasının planladığı ve bu projenin hayata geçmesiyle Bodrum’a günlük 100 bin kişiye yetecek ilave su sağlanacağı kaydedildi.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “İçme suyu problemi şiddetlendikçe çözüm önerilerinin de daha karmaşık hale geldiğini görüyoruz. Turgutreis noktasında özellikle burada açılacak kuyuları da güvenli çekimin ötesine geçilmesi durumunda yeraltı suyu tuzlanacağı gibi yeraltı su tablası da oldukça aşağıya inecektir. Yarımada genelinde yeraltı su çekimi tamamen yasak. Şimdi deniz arıtması yaparak denizden su çekeceğimize, kuyulardan su çekmemiz durumunda bu bölgeyi tamamen tuzlandırmış, yeraltı su tablasını tamamen kaybetmiş oluruz.

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Deniz suyu arıtma sistemleri, cazibeli sistemlere göre oldukça maliyetli sistemler. Öte yandan yan ürün olarak onlarca tonluk bir tuz ortaya çıkarıyor. Bunun karasal olarak bertaraf edilmesi durumunda burada yoğun bir kamyon trafiği, deniz ortamına verilmesi durumunda ise denizel ortamda ciddi bir kirlilik ortaya çıkaracaktır” diye konuştu.