Denizden bunlar çıktı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında ülke genelinde etkinlik düzenledi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli dalgıçlar da dün İstanbul Ortaköy Sahili’nden denize girerek dipte temizlik yaptı. Denizden çıkarılan çöpler, kıyıda kurulan Sıfır Atık standında sergilendi. Vatandaşlar deniz temizliğini ilgiyle izledi.

'KENDİMİZİ DE KİRLETİYORUZ'

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) önderliğindeki sivil toplum kuruluşları da yurdun dört bir yanında temizlik yaptı. Doğadaki pet şişe, poşet, izmarit ve strafor başta olmak üzere dönüşmesi zor atıklar toplandı. İstanbul Üsküdar’daki etkinlikte konuşan ÇEKUD Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, “Doğada kendiliğinden oluşan yapraklar, ağaç dalları gibi atıklar organik şekilde zaten dönüşmektedir. Önemli olan, doğanın dönüştüremeyeceği veya dönüştürürken çok zorlanacağı sanayi üretimi çöpleri, atıkları, kimyasalları doğaya atmamaktır. Doğayı kirletirsek kendimizi kirletiyor, doğayı temiz tutarsak kendimizi temizliyoruz” dedi.