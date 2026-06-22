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Denizden 95 sahalık ölüm ağı çıkarıldı

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#Deniz Kirliliği#Hayalet Ağlar#Çevre Koruma
Denizden 95 sahalık ölüm ağı çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 07:00

MARMARA Denizi’nde uzun yıllardır koruma çalışmaları yürüten Deniz Yaşamını Koruma Derneği, mercan ekiminden nakline, koruma alanlarının izlenmesinden hayalet ağ temizliğine kadar birçok alanda çalışıyor.

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Son dönemde geliştirilen mobil uygulamalarla vatandaşların da dahil olduğu çalışmaların detaylarını Dernek Başkanı Volkan Narcı paylaştı. Narcı, hayalet ağların denizlerde yüzlerce canlıyı tehdit ettiğini belirterek, “Son 10 yılda çıkardığımız ağ miktarı 650 bin metrekare. Yani bu şu demek, nereden baksanız 95 futbol sahası ya da 25 kere Sultanahmet Meydanı'nı kaplayacak kadar bir ağ kendi imkânlarımızla deniz dibinden çıkartmış olduk. Bu hayalet ağlar deniz dibinde kaldığında köpekbalıklarından carettalara, balıklardan kuşlara kadar yüzlerce türü tehdit ediyor. Erime ve parçalanmalarla oluşan mikroplastikleri balıklar yiyor, ardından da o balıkları biz tüketiyoruz” dedi.

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#Deniz Kirliliği#Hayalet Ağlar#Çevre Koruma

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