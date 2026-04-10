Denizden 1959 metre yükseklikte: Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikincisi! Çözülmeye başladı

Denizden 1959 metre yükseklikte, Kars ile Ardahan arasında kalan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, 2025 yılının Aralık ayında hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derecelere kadar düşmesi ile dondu.

Yüzeyi yaklaşık 1 metre buzla kaplanan ve kış mevsimi boyunca yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Çıldır Gölü, çok sayıda organizasyona da ev sahipliği yaptı. Atlı kızaklarla tur atılan gölde, havaların ısınması ile çözülme başladı.