Denizde uyuşturucu operasyonu: 200 kilogram skunk ele geçirildi

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Karadeniz’de uyuşturucu kaçakçılığı ağı ortaya çıkarıldı.

200 KİLOGRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul açıklarında düzenlenen ortak operasyonda; 200 kilogram skunk ele geçirildi, organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı. Açıklamada, "Kahraman jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz ile hem karada hem de denizde uyuşturucuyla mücadelemize devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

