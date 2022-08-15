Denizde torbacı avı

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İstanbul Avcılar’da polis ekipleri geçen perşembe günü genel asayiş uygulaması yapıyordu. Polisler durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimliğine bakmak istedi. Kimliğini göstermek istemeyen kişi kaçmaya başladı. Kaçan kişi, polislerle başlayan kovalamaca sırasında sahilde bulunan marina kayalıklarından kendini denize attı.

POLİSLERİ DİNLEMEDİ

Polislerin kıyıya gelmesi için uyardığı kişi açığa doğru yüzmeye başladı. Polisler “Nereye kadar yüzeceksin, gel yorgunsun” diyerek ikna etmeye çalıştı ancak fayda etmedi. Kaçan kişinin yakalanması için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Polis botu, kıyıdan yaklaşık 2 kilometre açılan kişinin yanına geldi. Polisler tekneye gelmesi için dil döktü ancak kaçan kişi yine oralı olmadı. Sırtını dönerek kaçmaya devam etti. Bu sırada kendisine can simidi atıldı. Can simidini tutması istendi ancak buna da yanaşmadı. Polisin ikna çabalarına olumlu yanıt vermeyen kişinin yakalanması için bu kez devreye ‘kurbağa adam’lar olarak bilinen dalgıçlar sokuldu.





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Bir kurbağa adam denize girerek kaçan kişiyi yakaladı. İyice yorulduğu anlaşılan kaçan kişi kendisini polisin kollarına bıraktı. Dalgıcın tekneye yanaştırdığı kişi diğer polislerin yardımıyla tekneye çıkarıldı. Kelepçelenen şüphelinin isminin Miraç Kılıç olduğu anlaşıldı.

CEZAEVİNE KOYULDU

Kılıç’ın ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’ suçundan arandığı ve bu suçtan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle kaçtığı anlaşıldı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Miraç Kılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.