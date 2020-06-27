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DHA
Haber Giriş: 27.06.2020 - 18:18,Son Güncelleme:

Denizde sürüklenen iki çocuğu Sahil Güvenlik kurtardı

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Denizde sürüklenen iki çocuğu Sahil Güvenlik kurtardı
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İzmir'in Dikili ilçesinde şişme deniz oyuncağıyla denizde sürüklenen iki çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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  • Denizde sürüklenen iki çocuğu Sahil Güvenlik kurtardı
  • Denizde sürüklenen iki çocuğu Sahil Güvenlik kurtardı
  • Denizde sürüklenen iki çocuğu Sahil Güvenlik kurtardı
  • Denizde sürüklenen iki çocuğu Sahil Güvenlik kurtardı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kabakum mevkisinde bir şişme deniz oyuncağının 2 çocukla sürüklendiği ihbarını alan ekipler, bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik ekipleri, deniz oyuncağıyla sürüklenen çocukların yanına yaklaştı.

Ekipler, panik içinde "Ağabeyi alın bizi" diyen 7 ve 10 yaşlarındaki iki kuzeni bota aldı. Yüzerek çocukları kurtarmaya gelen çocuklardan birinin annesi de başka bir bota alındı. Dikili Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na götürülen iki çocuk ile annenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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