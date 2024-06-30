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Denizde şüpheli cisim paniği: Bazı plajlar kapatıldı

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#Karadeniz Ereğli#Zonguldak#Karadeniz
Denizde şüpheli cisim paniği: Bazı plajlar kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 10:14

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde şüpheli cisim tespit edilmesinin ardından bazı plajlar kullanıma kapatıldı, denize girmek yasaklandı.

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Karadeniz Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Göktepe mevkisinde deniz kıyısından 60 metre açıkta ve 5 metre derinlikte şüpheli cisim tespit edilmesi üzerine, Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının talimatıyla bir dizi önlem alındı.

Denizde şüpheli cisim paniği: Bazı plajlar kapatıldı

Dün akşam saat 20.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar mavi bayraklı Sevgi ve Barış Plajı, Merve Altı Plajı, mesire alanı, su parkı ve çevresi güvenlik sebebiyle kullanıma kapatıldı.

Bölgede denize girmek yasaklanırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, su parkı girişinden Merve Altı Plajı bitimine kadarki kısımda kara yolunda geniş güvenlik önlemi aldı.

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Denizde şüpheli cisim paniği: Bazı plajlar kapatıldı

Ekipler, sahil şeridinden uzaklaştırılan ilçe sakinlerine, denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu yönünde uyarılarda bulundu.

Emniyet ekipleri ve bekçilerin nöbet tuttuğu kıyı şeridinde imha işlemlerinin sabah saatlerinde yapılacağı öğrenildi.

Denizde şüpheli cisim paniği: Bazı plajlar kapatıldı

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#Karadeniz Ereğli#Zonguldak#Karadeniz

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