×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Denizde oluşan hortumlar görenleri şoke etti, o anlar kameraya anbean yansıdı

Güncelleme Tarihi:

#Deniz#Hortum#Akdeniz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 12:48

Akdeniz'de sahile yakın kısımlarda oluşan hortumlar görenleri şoke etti. Hortumlar kıyıya yaklaşmadan kaybolurken vatandaşların cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.

Haberin Devamı

Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinin kesiştiği sahildeki denizde oluşan hortumlar, kıyıya yaklaşmadan kayboldu. Hortumlar, vatandaşların kamerasına yansıdı.

Denizde oluşan hortumlar görenleri şoke etti, o anlar kameraya anbean yansıdı

Manavgat ilçesinin Kızılot Mahallesi sahili ile Alanya'nın Okurcalar Mahallesi sahilinin kesiştiği noktada, sabah saatlerinde yan yana 2 hortum oluştu.

Denizde oluşan hortumlar görenleri şoke etti, o anlar kameraya anbean yansıdı

KIYIYA 3 KM MESAFEDE OLUŞTU

Kıyıdan yaklaşık 3 kilometre açıkta görülen hortumlar bir süre ilerledi. Kıyıya yaklaşmadan gözden kaybolan hortumlar hem Manavgat hem de Alanya ilçesinden görüldü. Hortum görüntülerini, vatandaşlar cep telefonuyla kayda alıp paylaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deniz#Hortum#Akdeniz

BAKMADAN GEÇME!