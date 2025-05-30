Denizde oluşan hortumlar görenleri şoke etti, o anlar kameraya anbean yansıdı

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Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinin kesiştiği sahildeki denizde oluşan hortumlar, kıyıya yaklaşmadan kayboldu. Hortumlar, vatandaşların kamerasına yansıdı.

Manavgat ilçesinin Kızılot Mahallesi sahili ile Alanya'nın Okurcalar Mahallesi sahilinin kesiştiği noktada, sabah saatlerinde yan yana 2 hortum oluştu.

KIYIYA 3 KM MESAFEDE OLUŞTU

Kıyıdan yaklaşık 3 kilometre açıkta görülen hortumlar bir süre ilerledi. Kıyıya yaklaşmadan gözden kaybolan hortumlar hem Manavgat hem de Alanya ilçesinden görüldü. Hortum görüntülerini, vatandaşlar cep telefonuyla kayda alıp paylaştı.