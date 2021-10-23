Denizde mahsur kalan tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı

Kıyı Emniyeti ekipleri, Karaada açıklarında bir teknenin makine arızası yapması sonucu denizde sürüklendiği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 7 metre boyundaki tekneyi, KIYEM-6 botuna yedekleyerek Bodrum Marina’ya çekti.
"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"
Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!
Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda
Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım
Tarihe geçecek yanlış park tepkisi