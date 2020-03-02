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DHA
Haber Giriş: 02.03.2020 - 09:43,Son Güncelleme:/

Denizde mahsur kalan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

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Denizde mahsur kalan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
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İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinden lastik botlarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışırken denizde mahsur kalan göçmenleri, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Kurtarılan göçmenler Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince botlarının motoru ve mazotlarına el konulduğunu iddia etti.

Çeşme ve Dikili ilçelerinden lastik botlar ile yola çıkan göçmenler, Sakız Adası'na yaklaştıkları sırada iddiaya göre Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Botun motoru ve yakıtını alan Yunan Sahil Güvenliği, göçmenleri ölüme terk etti. Yaklaşık 5 saat sonra göçmenlerin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler ayrıca, motoru bozulan başka bir göçmen botuna da müdahale etti.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu çok sayıda göçmen, Çeşme İskelesi'ne getirildi.

Göçmenlerden biri Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin kötü muamelesine maruz kaldıklarını, botlarında bulunan motor ve yakıtı alınarak ölüme terk edildiklerini söyledi.

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