×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Denizde kaybolmuştu... Muhammet'ten acı haber geldi

Güncelleme Tarihi:

#Bartın#Karadeniz#Muhammet Emin Çapkın
Denizde kaybolmuştu... Muhammetten acı haber geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 11:56

Bartın'da 2 gün önce denize girdikten sonra kaybolan Muhammet Emin Çapkın'ın (20), 1 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Haberin Devamı

Güzelcehisar sahili ile İnkum tatil beldesi arasındaki kumsala arkadaşı E.D. (16) ile giden Muhammet Emin Çapkın, 28 Temmuz'da öğle saatlerinde serinlemek için denize girdi. Bir anda dalgalara kapılan Çapkın, gözden kayboldu. Kumsala çıkmayı başaran E.D., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botlarla arama çalışması başlattı.

Denizde kaybolmuştu... Muhammetten acı haber geldi

Çapkın'ın cansız bedeni, bu sabah kaybolduğu yerden 1 kilometre uzaklıkta deniz yüzeyinde bulundu. Ekiplerce çıkarılan cenaze, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Denizde kaybolmuştu... Muhammetten acı haber geldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bartın#Karadeniz#Muhammet Emin Çapkın

BAKMADAN GEÇME!