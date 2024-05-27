Denizde kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'ndeki plajda meydana geldi. Denize giren 3 üniversiteliden 2'si bir süre sonra çıkarken, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Karasu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Burak Emre Meşe dalgalara kapılarak kayboldu.

Arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik, polis ve arama kurtarma derneği ekipleri sevk edildi. Dün başlatılan çalışmalar sonuçsuz kalırken, ara verilen aramalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

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Bu kapsamda Sahil Güvenlik dalgıçları, su altında arama yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter de havadan çalışma yürüttü. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.