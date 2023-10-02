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Denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

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#Cebrail Kozan#İstanbul#Çatalca
Denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 15:25

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 17 Eylül’de yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılıp kaybolan Muhammet Cebrail Kozan’ın (14), cansız bedeni 15 gün sonra bulundu.

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Olay, 17 Eylül günü Karasu ilçesine bağlı Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde meydana geldi. Muhammet Cebrail Kozan, yüzmek için denize girdi. Kozan, bir süre sonra dalgalara kapılarak kayboldu. Durumu fark eden diğer vatandaşlar, polise haber verdi. Bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, Kozan'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Kozan’ın sürüklenebileceği kayalıklar başta olmak üzere arama çalışmalarını sahil şeridinde sürdürdü. Bölgede sahil güvenlik helikopteri ile de arama çalışması yapıldı.

Denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Bugün öğle saatlerinde, Muhammet Cebrail Kozan'ın kaybolduğu plajın yakınlarında, deniz kıyısında bulunan apartmanın 5’inci katında oturan bir kişi, denizde bir insan bedeni gördüğünü belirtip ihbarda bulundu. Sahil güvenlik ekiplerinin çalışması sonrası suda bulunan cansız beden kıyıya çıkarıldı. Cesedin, denizde kaybolan Muhammet Cebrail Kozan olduğu tespit edildi. Kozan’ın cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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Denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

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#Cebrail Kozan#İstanbul#Çatalca

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