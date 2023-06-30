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Denizde kalp krizi geçiren Lizbon Büyükelçisi Karagöz hayatını kaybetti

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#Murat Karagöz#Lizbon#Muğla
Denizde kalp krizi geçiren Lizbon Büyükelçisi Karagöz hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 22:26

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, tekne ile geldiği Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu yakınlarında denize girdi. Bir süre denizde yüzen Büyükelçi Karagöz, iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Bir anda deniz yüzeyinde hareketsiz kalan büyükelçiyi gören arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vererek, büyükelçiyi kıyıya çıkardı. Motorize sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Büyükelçi Karagöz, ambulansla Fethiye’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Karagöz’ün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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#Murat Karagöz#Lizbon#Muğla

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