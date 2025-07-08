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Denizde kalp krizi geçirdi! Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin hayatını kaybetti

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#İzmir#Tahir Şahin#Kalp Krizi
Denizde kalp krizi geçirdi Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 11:26

İzmir'in Foça ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kalp krizi geçiren eski Menemen Belediyesi Başkanı Tahir Şahin (66), hayatını kaybetti.

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Menemen'de 1999-2019 yılları arasında CHP’den girdiği yerel seçimleri kazanıp 4 dönem üst üste belediye başkanlığı yapan Tahir Şahin, bugün sabah saatlerinde yazlığının yer aldığı İzmir'in Foça ilçesinde serinlemek için denize girdi.

Denizde kalp krizi geçirdi Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin hayatını kaybetti

Şahin, suda fenalaşınca çevresindekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Şahin, ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahin, burada kurtarılamadı. Şahin'in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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#İzmir#Tahir Şahin#Kalp Krizi

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