Denizde gözden kayboldu, Sahil Güvenlik kurtardı

Dün akşam, Kapuz Plajı açıklarında yüzen bir kişinin gözden kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Denizde arama yapan ekipler, yüzerek açığa giden kişi ile yardıma giden 2 kişiyi, bularak bota aldı. Kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasıyla görüntülenen 3 kişi, sağlık kontrolü için ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İsimleri açıklanmayan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.