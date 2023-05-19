Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Denizde de 19 Mayıs coşkusu

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#19 Mayıs#Konyaaltı Sahili
Denizde de 19 Mayıs coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 14:23

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk bayraklarıyla süslenen onlarca deniz aracı, Konyaaltı Sahili'nde gösteri yaptı.

Haberin Devamı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Kent merkezinde öğrencilerin de katılımıyla gerçekleşen etkinliklerin yanı sıra denizde de etkinlikler düzenleniyor. Konyaaltı Sahili açıklarında Türk bayraklarıyla süslenen deniz araçlarıyla düzenlenen gösteri, hem sahildekilerin hem de falez üstündekilerin dikkatini çekti.

Denizde de 19 Mayıs coşkusu

Kaleiçi'ndeki Yat Limanı'ndan ayrılan tekne, bot, jet-ski, yelkenli, kano gibi deniz araçları, çalınan marşlar eşliğinde Konyaaltı Sahili açıklarına geldi. Deniz araçlarına polis ve Sahil Güvenlik botları ile helikopter de eşlik etti. Marşların çalındığı deniz araçları uzun süre su takı yaptı. Gösteriyi izleyenler ise hatıra fotoğrafları çekti.

Denizde de 19 Mayıs coşkusu

Denizde de 19 Mayıs coşkusu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#19 Mayıs#Konyaaltı Sahili

BAKMADAN GEÇME!

Umumi tuvaletler mikrop saçıyor Peki gerçekten ne kadar tehlikeli Cevap: Sandığınızdan çok daha fazla…

Umumi tuvaletler mikrop saçıyor! Peki gerçekten ne kadar tehlikeli? Cevap: Sandığınızdan çok daha fazla…

#Umumi Tuvaletler
İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

#İngiltere
QR kod dolandırıcıları her yerde Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız | 5 SORU 5 CEVAP

QR kod dolandırıcıları her yerde! Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız? | 5 SORU 5 CEVAP

#QR Kod