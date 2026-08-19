×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Denizde büyük panik: Baba ve kızı saatlerce kabusu yaşadı

Güncelleme Tarihi:

#Deniz#Yalova#Sörf
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 09:32

Yalova’nın Armutlu ilçesinde kürek sörfü tahtası olarak bilinen SUP board ile denize açılan Mustafa Y. (57) ile kızı Ela Y. (11) dalgaların etkisiyle açığa sürüklendi. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları sonucu baba ile kızı, İmralı Adası açıklarında bulunup, kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Armutlu ilçesinde dün, Mustafa Y. ile kızı Ela Y., SUP board olarak bilinen kürek sörfü tahtasıyla denize açıldı. Bir süre sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen baba ile kızını göremeyen yakınları, durumu Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi.

Denizde büyük panik: Baba ve kızı saatlerce kabusu yaşadı

İMRALI YAKINLARINDA BULUNDULAR

Bursa Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı arama ve kurtarma çalışmaları sonucu baba ile kızı, Bursa'da, Karacabey ilçesi açıklarındaki İmralı Adası yakınlarında tutundukları SUP borad tahtasında dalgalara direnirken bulundu.

Denizde büyük panik: Baba ve kızı saatlerce kabusu yaşadı

Haberin Devamı

Sahil Güvenlik botunda görevli dalış timi, 5 saat süren arama çalışmalarının ardından Mustafa Y. ile Ela Y.’yi kurtarıp bota aldı. Cep telefonu ile görüntülenen olay sonrası hastaneye kaldırılan Mustafa ve Ela Y. kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Denizde büyük panik: Baba ve kızı saatlerce kabusu yaşadı

Denizde büyük panik: Baba ve kızı saatlerce kabusu yaşadı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deniz#Yalova#Sörf

BAKMADAN GEÇME!