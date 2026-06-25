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Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti

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#Ordu Altınordu#Zekiyenur Kaçar#Boğulma
Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2026 23:22

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Zekiyenur Kacar (17), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, Altınordu ilçesi Akyazı Sahili'nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Zekiyenur Kacar, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından sudan çıkarılan Kacar'a ilk müdahale sahilde yapıldı. Daha sonra ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kacar, kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YARIN KARNESİNİ ALACAKTI, BUGÜN ACI HABER GELDİ

Kaçar’ın, Altınordu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olduğu ve yarın karnesini almaya hazırlandığı öğrenildi.

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Genç yaşta hayatını kaybeden Kaçar'ın ölümü ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve eğitim camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

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#Ordu Altınordu#Zekiyenur Kaçar#Boğulma

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