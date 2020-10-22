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Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)-
Haber Giriş: 22.10.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

Denizde boğulan Rus turistin cesedi 150 metre açıkta bulundu

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Denizde boğulan Rus turistin cesedi 150 metre açıkta bulundu
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 arkadaşıyla birlikte denize giren Rus Svetlana Syrbu (28), kayboldu. Svetlana Syrbu'nun cansız bedeni kıyıdan 150 metre açıkta bulundu.

Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde bugün saat 02.30 sıralarında Svetlana Syrbu, iki arkadaşıyla birlikte plaja gitti. Bir süre plajda oturduktan sonra denize giren gruptan Svetlana Syrbu, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşlarının tüm çabası, Svetlana Syrbu'yu kurtarmaya yetmedi. Syrbu, bir süre sonra gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, saatler süren arama çalışmayla Alanya Kalesi'nin 150 metre açığında, Svetlana Syrbu'nun cansız bedenine ulaştı. Syrbu'nun cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İncelemeler sırasında kan örnekleri alınan Rus turiste koronavirüs testi de yapıldı.

 

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